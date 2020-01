Toffoli volta atrás e mantém redução no valor do seguro DPVAT

O presidente do STF, Dias Toffoli, autorizou a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que prevê a redução, em 2020, dos valores do seguro DPVAT - Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres edit

247 - O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, reconsiderou nesta quinta-feira (9) sua própria decisão e autorizou a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que prevê a redução, em 2020, dos valores do seguro DPVAT - Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres.

O ministro havia suspendido a norma, no dia 31 de dezembro, a pedido da seguradora Líder. No pedido de reconsideração, a União argumentou que a seguradora omitiu “a informação de que há disponível no fundo administrado pelo consórcio, atualmente, o valor total de R$ 8,9 bilhões, razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro DPVAT”.