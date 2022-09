"Torcida continua comemorando o gol de mão e achando que ele vale", diz Flávio Dino sobre ataques contra Lula

O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, fez uma analogia com futebol e desmontou o discurso lavajatista que usa a campanha eleitoral para atacar Lula edit

247 – O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que passou em primeiro lugar no mesmo concurso para juiz federal prestado pelo ex-juiz Sergio Moro, fez uma analogia com futebol e desmontou o discurso de que Lula não é inocente após decisão do Supremo Tribunal Federal que apontou parcialidade do ex-juiz para perseguir Lula.

"Sobre suposta polêmica jurídica: 1. O “juiz-jogador” que “julgou” o presidente Lula fez um gol de mão. 2. O VAR, chamado STF, detectou que o gol era um absurdo e ele foi anulado. 3. Aí uma parte da torcida continua comemorando o gol de mão e achando que ele vale ??", escreveu Flávio Dino em sua página no Twitter.

