Total de mortes de indígenas por Covid-19 pode ser quatro vezes maior que o dado oficial, diz Apib

247 - A subnotificação das mortes causadas pelo novo coronavírus está mascarando o avanço da doença no Brasil, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). De acordo com dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), o número oficial é de sete mortos entre a população indígena. Já a Apib relata 27 óbitos relacionados à Covid-19.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, a diferença entre os dados se deve a um comitê criado pela Apib para acompanhar e sistematizar os casos suspeitos, confirmados e, também, de mortes entre a população indígena.

“Nossas estatísticas vêm direto da fonte primária, as famílias. O que para o governo é um número, para nós é um parente, uma pessoa com história de vida. Não é porque o jovem foi para a cidade cursar faculdade, por exemplo, que deixou de ser indígena”, destaca a líder indígena e coordenadora executiva da Apib, Sonia Guajajara.

