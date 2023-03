Trabalhadoras da Embrapa pedem que Lula mude comando da empresa

Apoie o 247

247 - Trabalhadoras da Embrapa aproveitaram as comemorações do Dia da Mulher, no dia 8 de março, para pedir que o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) mude a diretoria da empresa estatal de pesquisa agropecuária

“Não aceitamos continuar com uma Diretoria-Executiva não alinhada à pauta de um governo democrático que chegou e um Consad que não representa o conjunto da sociedade, principalmente os segmentos produtivos do campo que a Embrapa tem de atender”, disse a presidente da Seção Sindical Sede, Mirane Costa, durante um ato alusivo à data realizado no Palácio do Planalto.

Simone Alves, da Seção Sindical Amazonas, criticou o silêncio oficial em torno de uma possível mudança no comando da Embrapa. “Estamos vivendo sob uma gestão anterior, com todos os desmandos acontecendo como o abate teto, o retorno ao trabalho presencial, inclusive de pessoas sem condições de saúde, o despejo das seções sindicais de seus espaços de funcionamento. O silêncio e a ausência de mudanças são angustiantes. Não vimos mudanças na estrutura da empresa, apesar da vitória do governo Lula”, afirmou.

