Trabalhadores da Caixa fazem dia de mobilização contra desmonte do banco

Em atos realizados em todo o país, a Fenae denunciou que a direção da Caixa promove um desmonte do banco para privatizar a instituição e que esse processo de desestruturação está comprometendo a qualidade do atendimento à população e as condições de trabalho dos empregados edit

247 - Em protesto contra o desmonte para privatização da Caixa Econômica Federal, os bancários realizaram atos em todo o país nesta terça-feira (10).

Segundo a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), os planos de mudanças da direção do banco estão comprometendo a qualidade do atendimento à população e as condições de trabalho dos empregados, além de impactarem negativamente na economia dos municípios.

“O que o governo quer fazer com a Caixa — banco que ainda é 100% dos brasileiros — vai afetar, sobretudo, a população mais pobre, que não é prioridade para os bancos privados”, destaca o presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira. “Além de comprometer a função social da instituição, que responde por 70% de todo o financiamento habitacional, chegando a 95% em alguns municípios”, acrescenta.

Segundo Ferreira, entre 2015 e 2019, houve uma redução de quase 71% no crédito para micro e pequenas empresas e de 30% no crédito agrícola. “Todas as operações de crédito da Caixa estão caindo e o atendimento à população está ficando cada vez mais precário”, alerta o presidente da Fenae.

“Essa reestruturação desrespeitosa e antidemocrática vem sendo promovida pela direção do banco sem qualquer negociação com os representantes dos trabalhadores”, observa Dionísio Reis, coordenador da CEE e diretor da Fenae na Região Sudeste.