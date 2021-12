Trabalhadores da Igreja Mundial firmam acordo e encerram greve

Filha do pastor Valdomiro se comprometeu a pagar os atrasados, salários e 1ª parcela do 13º, até o dia 20. Trabalhadores mantiveram estado de greve edit

Apoie o 247

ICL

CUT - Acabou à meia-noite de sábado (11) a greve dos trabalhadores e trabalhadoras da Igreja Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, que pararam em protesto contra o atraso no pagamento dos salários de dezembro e da primeira parcela do 13º salário. Foi a segunda greve em apenas dois meses por causa dos atrasos nos pagamentos.

Os grevistas aceitaram a proposta da pastora Raquel Santiago, filha do pastor, de iniciar os pagamentos no sábado e encerrar no dia 20, data limite para pagar todos os atrasados. O acordo foi registrado em ata e garante o abono dos dias parados.

Os grevistas - jornalistas, radialistas e funcionários da igreja - começaram a voltar os trabalho no sábado, cumprindo a escala, se estiverem de folga, mas decidiram manter o "estado de greve" e podem parar a qualquer momento caso o acordo que consta na ata não seja cumprido.

PUBLICIDADE

Além do canal 32, a TV Mundial também tem um canal próprio nas operadoras e compra horários em algumas emissoras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE