Trabalhadores de Furnas declaram "estado de greve" em razão de mudanças no plano de saúde em plena pandemia

247 – Aproveitando a insegurança provocada pelo processo de privatização da Eletrobras, a direção de Furnas resolveu mexer no plano de saúde de seus funcionários em plena pandemia. As novas regras , que ampliam a parcela a ser paga pelo servidor em consultas e internações, estão mobilizando os funcionários e podem levar em breve a um movimento grevista na companhia.

Reunidas nesta quarta, as entidades de representação dos trabalhadores de Furnas decretaram Estado de Greve e Assembleia Permanente para avaliar coletivamente o assunto e solicitaram reunião urgente, até 10/1, com a diretoria de Furnas.

As entidades decidiram ainda ingressar com todas as medidas judiciais necessárias para a reversão da ação abusiva de Furnas de alteração do plano de saúde;

Serão promovidas também plenárias orientativas até 10/01, orientando os trabalhadores a não tomarem nenhuma medida de desistência do plano de saúde antes de participarem dessas reuniões.

“Atenção, Trabalhadores de Furnas: a vitória do opressor está no silêncio do oprimido. Nós não vamos nos calar. É o punho cerrado na rua que faz a caneta tremer!“, afirma texto do boletim das intersindicais de Furnas.

