Trabalho do Congresso é aprovado por apenas 10% dos brasileiros, diz Datafolha

247 - O trabalho do Congresso Nacional é considerado bom ou ótimo por somente 10% dos brasileiros, aponta pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 13 e 16 de dezembro, o índice é o mais baixo já registrado na atual legislatura, iniciada em 2019.

O indicador, embora dentro da margem de erro, é três pontos percentuais abaixo do registrado em setembro, além de estar abaixo da metade do apontado no início do mandato dos atuais deputados e da maioria dos senadores (22%).

Ainda de acordo com a pesquisa, o número de brasileiros que avalia o trabalho do Congresso como ruim ou péssimo passou de 44% na última pesquisa, em setembro, para 41%. Já os que consideram a atuação dos parlamentares como regular subiu de 40% para 45%.

A pesquisa foi realizada de forma presencial e ouviu 3.666 pessoas de 16 anos ou mais em 191 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos.

