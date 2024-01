Tráfego em rodovias da CCR cresce 6,4% em dezembro

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR registrou em dezembro um crescimento de 6,4% no tráfego de veículos pelas rodovias que administra na comparação com o mesmo mês de 2022 e expansão de 4,7% no acumulado de 2023, segundo comunicado ao mercado publicado na noite de quarta-feira.

Sem incluir as concessões NovaDutra e RioSP, o fluxo de veículos pelas rodovias operadas pela CCR cresceu 7,4% em dezembro sobre um ano antes e no ano houve expansão de 5,8%.

