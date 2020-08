Tragédia: Pantanal já perdeu 10% de toda a sua cobertura vegetal em 2020, 1,55 milhão de hectares

Devastado com as piores queimadas de sua história, o Pantanal já perdeu 10,3% de sua cobertura vegetal, uma tragédia que só deverá se encerrar em outubro, com fim da sêca. Especialistas afirmam que a regeneração da flora nesta região é incerta e pode levar décadas edit

247 - O Pantanal brasileiro vive seu momento mais dramático: 10,3% de sua cobertura vegetal foi destruída pelas queimadas recorde. Desde o início do ano até a sexta-feira, 14, o fogo já havia destruído 1,55 milhão de hectares, área equivalente a dez municípios de São Paulo.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o bioma do Pantanal, localizado entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso Sul, soma cerca de 15 milhões de hectares. Os dados são do Ibama. “O incêndio diminui a diversidade da flora”, afirma a ecóloga Catia Nunes da Cunha, 65, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). “É um dano muito grande. [A recuperação] vai depender de onde, na natureza, tem bancos de semente pra repor. Isso pode levar 30, 40 anos.”

A matéria ainda acrescenta mais dados da ecóloga Catia Cunha: “natural da região, Cunha explica que há dois tipos de flora no Pantanal: o cerrado, mais resiliente à estiagem e ao fogo, e a vegetação que margeia lagoas, rios e outros cursos d'água, com mais afinidade para a umidade. Segundo ela, a restauração no pantanal de Poconé (MT) dependerá da proteção dos “hotspots” de sementes localizados na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal. Trata-se da maior área protegida desse gênero no país, com 108 mil hectares de vegetação nativa.”

