Trágico e criminoso, diz Boulos sobre tentativa de blindagem a Salles

Líder do MTST fez referência ao posicionamento do chefe da PF no Amazonas, delegado Alexandre Saraiva, de que o ministro Ricardo Salles tenta atrapalhar investigações sobre irregularidades na área ambiental edit

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, criticou a tentativa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de barrar investigações sobre irregularidades na área ambiental. "O ministro do meio ambiente atrapalha fiscalização ambiental. Seria cômico se não fosse trágico e criminoso", afirmou o ativista no Twitter.

O delegado Alexandre Saraiva apresentou uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a investigação contra Salles. De acordo com o chefe da PF no Amazonas, o ministro cometeu dois crimes: advocacia administrativa e impedir ou embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Para blindar Salles, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maurino, de estaria pretendendo trocar o superintendente da instituição no Amazonas.

O ministro do meio ambiente atrapalha fiscalização ambiental. Seria cômico se não fosse trágico e criminoso. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 15, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.