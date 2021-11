Traições a rodo marcarão a escolha do sucessor de Bolsonaro, diz Noblat

"Bolsonaro sabe que será traído nas eleições do ano que vem por parcelas expressivas do PL de Valdemar Costa Neto", diz o jornalista Ricardo Noblat edit

Ricardo Noblat, Metrópoles - Bolsonaro sabe que será traído nas eleições do ano que vem por parcelas expressivas do PL de Valdemar Costa Neto, ao qual se filiará no próximo dia 22. E por parcelas do PP de Ciro Nogueira (PI), ministro da Casa Civil, e de Arthur Lira (AL), presidente da Câmara. E por parcelas do REPUBLICANOS.

E daí? Sem filiar-se a um partido não poderia ser candidato. Entre outros motivos, escolheu o PL porque é partido de um único dono – e que dono… Um ex-aliado de Lula condenado e preso por envolvimento com o mensalão do PT em 2005. E que de dentro da cadeia continuou mandando no PL. Um sujeito confiável, pois.

Atire a primeira pedra, porém, o candidato a presidente da República em 2022 que não teme ser traído. Ou que acha que não será. Salvo Lula que de fato tem um partido para chamar de seu. Lula é maior do que o PT, sempre foi. Os membros do PT sabem disso e a ele devem o êxito de suas carreiras.

