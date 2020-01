Trans é humilhada e expulsa de evento pela Guarda Civil de São Bernardo

Eu e minhas amigas fomos expulsas do evento no paço em São Bernardo do Campo, pelo simples motivo de QUERER ENTRAR NA FILA feminina, sou uma menina trans e fui extremamente humilhada a guarda civil disse que eu e minha amigas só poderíamos entrar pela fila femina se tivesse no Rg pic.twitter.com/mRQ8obndXN