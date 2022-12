Transações suspeitas durante casamento de Bolsonaro com ex-mulher correm risco de prescrever

Apoie o 247

247 - As transações financeiras e consideradas suspeitas que foram realizadas no período em que Jair Bolsonaro (PL) esteve casado com Ana Cristina Siqueira Valle podem não ser investigadas por prescreverem em 2023.

“A união de fato dos dois se encerrou em meados de 2007, data que completará 16 anos em 2023. Este é o prazo prescricional calculado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro na investigação sobre suposto esquema de ‘rachadinha’ no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), na qual Ana Cristina também é alvo”, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O prazo prescricional foi estabelecido pela Promotoria com base no intervalo limite definido em lei entre o cometimento de um crime e o oferecimento de uma denúncia.

Ainda conforme a reportagem, “neste intervalo, os dois compraram cinco terrenos, uma sala comercial em Resende e uma casa em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro.A investigação, porém, ainda não foi concluída. As transações imobiliárias conjuntas já estão foram do prazo de apuração. Os dados bancários chegaram por completo em outubro ao MP-RJ e ainda estão sob análise do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção”.

