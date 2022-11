Transição: Bela Gil é nomeada para o grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Apoie o 247

247 - Bela Gil, culinarista, apresentadora de TV e filha de Gilberto Gil, foi nomeada para o núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo eleito. As informações são do portal G1.

A nomeação de Bela Gil foi publicada em edição extra do "Diário Oficial" e assinada pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin.

No Twitter, ela disse que ficou honrada com a nomeação e que o cargo traz a responsabilidade de buscar "caminhos mais prósperos e saudáveis" para o país.

"Recebi com muita honra o convite para participar do núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome de transição do governo @LulaOficial. Uma responsabilidade que carrego com a certeza de que nos levará a caminhos mais prósperos e saudáveis", afirmou Bela Gil.

