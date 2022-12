Transição: equipe de Minas e Energia e Petrobrás discutem plano de investimentos da companhia

Transição energética terá mais prioridade, apontada como essencial para garantir sustentabilidade da estatal no longo prazo, pensando em horizontes com novas fontes de energia edit

247 - Membros do subgrupo de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do GT de Minas e Energia da equipe de transição do novo governo Lula (PT) se reuniram com a Petrobrás , nesta terça-feira (6), para discutir os planos da empresa para o futuro.

A estatal apresentou ao GT as linhas gerais de seu Plano Estratégico para o período 2023-2027. O Plano prevê investimentos de US$ 78 bilhões (cerca de R$ 410 bilhões, na cotação atual) em cinco anos, 15% acima do planejamento anterior (2022-2026).

Do valor total, além dos 83% voltados para E&P (Exploração e Produção de Petróleo e Gás - US$ 64 bilhões ou R$ 337 bilhões), 12% serão aplicados em refino, gás e energia, 2% em comercialização e logística, e 3% na área corporativa.

O subgrupo de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis observou uma inflexão importante na prioridade dada à transição energética, apontada como essencial pelos integrantes da transição para assegurar a sustentabilidade da companhia no longo prazo, a partir da avaliação de horizontes com novas fontes de energia.

Também foram debatidas questões referentes à gestão de portfólio da empresa e desafios para a implantação de novos projetos.

Desinvestimentos

A venda de partes da empresa ou de negócios que contam com a participação da Petrobrás também foi discutida na reunião. A programação de desinvestimentos da estatal foi detalhada e a Petrobrás forneceu informações sobre as etapas restantes em alguns projetos em curso, e respondeu a questionamentos do GT.

