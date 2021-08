Transmissão de formaturas militares com Bolsonaro custou R$ 850 mil aos cofres públicos

247 - O governo federal gastou, apenas de dezembro de 2020 a junho de 2021, cerca de R$ 850 mil com geração de imagens via satélite e transmissão pela TV Brasil de 13 formaturas e solenidades festivas em organizações militares com a participação do presidente Jair Bolsonaro. A informação é do portal UOL.

O evento mais caro - uma "cerimônia de declaração de guardas-marinha de 2020 e entrega de espadas da turma Capitão-mor Jerônimo de Albuquerque", no Rio de Janeiro - que foi transmitido ao vivo durante 1h53min pela TV estatal na manhã de 12 de dezembro, custou R$ 103 mil aos cofres públicos.

A pandemia do novo coronavírus não impediu que Bolsonaro continuasse frequentando eventos do gênero. De julho a novembro de 2020, conforme a coluna revelou em janeiro passado, os gastos para transmissão desses eventos haviam sido de R$ 162 mil. Naquele período de cinco meses, Bolsonaro havia comparecido a sete formaturas de militares e policiais e visitado duas escolas "cívico-militares".

Ainda de acordo com a reportagem os valores referentes ao período de dezembro de 2020 a junho de 2021 constam dos controles da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), empresa estatal responsável pela TV Brasil e contratada pela Secom (Secom Especial de Comunicação), vinculada ao Ministério das Comunicações.

Na conta não entraram outros gastos que envolvem eventos do gênero, como deslocamento, diárias e hospedagem das equipes da emissora estatal e streaming para redes sociais - só para um desses eventos, o streaming custou R$ 4 mil.

