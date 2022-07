TRE proíbe vídeo culpando irmão de Alcolumbre por apagão no Amapá

O TRE do Amapá fixou multa de R$ 1 mil aos alvos do processo se desrespeitarem a determinação edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá proibiu a divulgação em redes sociais de um vídeo culpando o irmão do senador Davi Alcolumbre (União Brasil), Josiel Alcolumbre, pelo apagão no estado em 2020.

O vídeo satiriza declaração em que o senador, que busca reeleição, afirma que seu irmão foi o principal prejudicado pelo apagão.

O TRE fixou multa de R$ 1 mil aos alvos do processo se desrespeitarem a determinação. O juiz Orlando Souto Vasconcelos diz que a medida serve para evitar a disseminação do material que pode causar "danos severos à imagem" do parlamentar junto ao eleitorado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O vídeo veiculado associa a imagem do pré-candidato a um trágico e seríssimo acontecimento do Estado do Amapá, o apagão ocorrido no ano de 2020. O conteúdo veiculado, haja visto ter circulado apenas em um ambiente restrito de aplicativo de mensagens, em grupos de whatsapp, a priori, é imune à interferência da Justiça Eleitoral, posto que não é alcançado pelas normas relativas a propaganda eleitoral", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o gabinete do Senador enviou ao UOL a seguinte nota:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Trata-se de uma afirmação não verdadeira sobre uma frase retirada completamente de seu contexto original. O vídeo cuja veiculação foi vedada utiliza de trucagem e efeitos visuais para induzir uma associação falsa no eleitor. Diante da prática de fake news, reiteradamente empregada há anos, fez-se necessária a adoção de medidas judiciais cabíveis. Em seus mais de 20 anos de vida pública, o senador Davi Alcolumbre jamais processou ou tomou iniciativas de censura contra qualquer profissional de imprensa."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE