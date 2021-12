Três dias após autorização do STF, governo paga R$ 16 milhões em emendas de relator

Os recursos foram quase todos para o serviço de processamento de dados de benefícios previdenciários do INSS edit

Guilherme Amado, do Metrópoles - O governo federal não esperou muito para voltar a executar recursos de emenda de relator. Três dias depois de o STF permitir o uso dos valores, R$ 16,1 milhões referentes a essas emendas já foram pagos.

As informações são do Siga Brasil, uma ferramenta mantida pelo Senado e que agrega informações do sistema de administração financeira usado pelo governo federal.

Os recursos foram quase todos para o serviço de processamento de dados de benefícios previdenciários do INSS. Esse foi o destino de R$ 16,07 milhões das emendas. O restante foi para o fomento ao setor agropecuário (Ministério da Agricultura) e para consolidação de assentamentos rurais (Incra).

As emendas de relator, também conhecidas pelo termo técnico RP9, são usadas pelo governo federal e pela cúpula do Congresso como compra de apoio político para o governo.

