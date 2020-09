Três ministros do STJ se dizem impedidos de julgar processo sobre afastamento de Witzel

Mnistros Herman Benjamin, João Otávio Noronha e Félix Fisher se disseram impossibilitados de atuar no julgamento do afastamento do governador Wilson Witzel. Impedimento estaria ligado ao fato de filhos dos ministros atuarem como advogados de envolvidos na investigação edit

247- Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin, João Otávio Noronha e Félix Fisher se disseram impossibilitados de atuar no julgamento que trata do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), marcado para esta quarta-feira (2). Um outro ministro, Jorge Mussi, deverá se posicionar se irá participar ou não da sessão até o final da tarde desta terça-feira.

Segundo reportagem do UOL, as razões para que os ministros se declarassem impedidos estariam ligadas a atuação de filhos dos magistrados como advogados de diversos suspeitos na investigação que resultou no afastamento de Witzel.

