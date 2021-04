TRF-3 impõe derrota à tentativa do governo Bolsonaro de aumentar limite de compra de munição

Desembargadora Monica Nobre rejeitou recurso da União que pedia a suspensão da sentença que anulou portaria que autorizava aumento no limite de munições edit

247 - Em nova derrota do governo Bolsonaro, a desembargadora Monica Nobre, do TRF-3, rejeitou recurso da União que pedia a suspensão da sentença que anulou portaria que autorizava aumento no limite de munições que podem ser adquiridas por quem tem arma de fogo registrada.

A anulação da portaria se deu após ação civil pública movida pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) no ano passado.

Conforme revelado pelo Estadão, a portaria havia sido fundamentada por parecer de um general do Exército que havia sido exonerado e não tinha mais funções no governo.

As informações foram reportadas na coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

