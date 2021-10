TRF-3 manda Justiça Federal de SP julgar caso do filho de Lula, que está parado há mais de um ano

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) acatou recurso apresentado pela defesa de Fábio Luís Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e determinou que a Justiça Federal de São Paulo marque o julgamento sobre os supostos repasses ilegais que teriam sido feitos pela Oi às empresas do grupo Gamecorp.O caso estava paralisado há mais de um ano.

"Já havia uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconhecia que a investigação envolvendo Lulinha e a Oi devia ficar em São Paulo, tanto que o TRF-4 havia mandado o caso para cá", ressaltaram os advogados Fábio Tofic Simantob e Mariana Ortiz, de acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S. Paulo. Ainda segundo eles, a decisão permite que o juízo competente avalie a legalidade das medidas implementadas pela Justiça Federal de Curitiba.

A Oi informou, em nota, que "colabora de forma transparente com as investigações de autoridades competentes, prestando todos os esclarecimentos necessários, tanto na esfera administrativa como na judicial".

