TRF1 suspende decisão do TCU e permite que Guido Mantega volte a ocupar cargos públicos

247 - O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), suspendeu uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que proibia Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, de ocupar cargos no setor público, informa o portal O Antagonista.

A decisão do desembargador anula a sanção imposta em 2016, quando Mantega foi condenado pelo TCU por supostas irregularidades em operações de crédito realizadas durante o governo Dilma Rousseff (PT).

A multa de R$ 54,8 mil que havia sido imposta a Mantega também foi suspensa pela decisão de Brandão. Vale ressaltar que cabe recurso contra a suspensão.

