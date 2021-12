Tribunal aponta falhas em prestação de contas do PSL do Rio, quando era presidido por Flávio Bolsonaro

TRE do Rio de Janeiro indicou inconsistências nas contas do PSL-RJ em 2018, quando foi comandada pelo filho de Jair Bolsonaro eleito senador edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Hoje filiado a um novo partido, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou pendências a serem acertadas com o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) referentes ao período em que presidiu o PSL no estado.

A área técnica da corte eleitoral identificou duas inconsistências e solicitou a apresentação de nove documentos ausentes da prestação de contas do exercício de 2018, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Flávio Bolsonaro terá que prestar esclarecimentos sobre o recebimento de R$ 550 mil do Diretório Nacional da sigla. A prestação de contas do partido ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não indica o envio.

PUBLICIDADE

Os técnicos notaram também a ausência do extrato de uma conta bancária usada pelo partido e a necessidade de apresentação de comprovantes das despesas realizadas na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.

Um ponto não questionado na análise foi uma doação em espécie de R$ 2.450 feita pelo próprio senador à sigla. O uso de dinheiro vivo é uma das características do esquema da "rachadinha" atribuída ao filho do presidente Jair Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE