"Troca de Guedes deixou de ser tabu no governo", diz Josias de Souza

247 - Em sua coluna publicada nesta domingo (16) na Folha de S.Paulo, o jornalista Josias de Souza afirma que "o relacionamento entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes trincou" e que a saída do ministro da Economia deixou de ser um tabu para o governo.

Segundo o jornalista, Bolsonaro não perdoa o titular da pasta da Economia "por ter jogado no ventilador o debate interno sobre gastos públicos".

"Classificou o comportamento de "desleal". Irritou-se com o uso do termo "impeachment". Dividiu sua insatisfação com auxiliares. Tomado pelas palavras, Bolsonaro já não exclui a hipótese de substituir Guedes", avalia.

Josias destaca ainda que o resultado das pesquisas, resultado do que chamou de "vale corona de R$ 600", deve levar Bolsonaro a intensificar as incursões ao Norte e Nordeste para buscar turbinar os resultados da popularidade.

"Nesta semana, voará para o Rio Grande do Norte ao lado do "nosso querido Rogério Marinho", ministro do Desenvolvimento Regional. Ex-subordinado de Guedes, Marinho é visto pelo antigo chefe como líder da ala dos fura-teto. Bolsonaro dá de ombros", destaca.

