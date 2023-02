TSE adia julgamento de decisão de manter minuta do golpe em ação contra Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quarta-feira (8) adiar o julgamento de decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves que manteve a minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres em uma ação contra Jair Bolsonaro (PL) que tramita na Corte.

A apreciação do referendo estava prevista para esta quinta-feira (9). No entanto, a pedido da defesa de Bolsonaro, o julgamento ocorrerá na próxima terça-feira (14).

>>> Corregedor do TSE rejeita pedido de Bolsonaro para retirar minuta do golpe de investigação

A defesa alegou que submeter a decisão do relator a referendo do plenário nesta quinta seria prematuro e “representaria prejuízo à defesa” do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

A investigação em questão é sobre a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores, em junho de 2022, na qual o então ocupante do Palácio do Planalto divulgou informações falsas a respeito do sistema de votação brasileiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.