TSE aprova por unanimidade federação entre PT, PV e PCdoB

247 - O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, 24, a formação de uma federação partidária entre o PT, PCdoB e PV, o primeiro pedido de formação de federação aprovado. O relator foi o ministro Sérgio Banhos, que foi favorável à federação e foi seguido por todos os outros ministros.

O ministro Carlos Horbach classificou a sessão como um ”momento histórico”, que “abre espaço para outras federações”, enquanto o vice-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, elogiou a justiça eleitoral que se organizou para “rapidamente responder a essa inovação, criada pela legislação, que são as federações partidárias”. Ele também criticou

“As federações podem servir como um noivado, para um casamento futuro. Não é possível que nosso sistema político eleitoral permaneça com esse número excessivo de partidos políticos”, destacou Moraes.

O pedido para formação da federação foi protocolado no TSE em 24 de abril, sob o nome de "Brasil da Esperança".

O dia 31 de maio é a data final para que as federações partidárias obtenham o registro do estatuto no TSE. Além de PT-PV-PCdoB, já protocolaram pedidos PSDB-Cidadania e PSOL-Rede.

