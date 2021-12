TSE autoriza desfiliação de Marcelo Ramos do PL, de Bolsonaro, sem perda de mandato

Apoie o 247

Metrópoles - O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reconheceu, em liminar publicada nesta terça-feira (21/12), a desfiliação do deputado federal Marcelo Ramos do Partido Liberal (PL), vice-presidente da Câmara, sem a perda do mandato.

Ramos acionou a corte eleitoral nessa segunda-feira (20/12), na esteira da filiação do presidente Jair Bolsonaro à legenda.

Barroso entendeu que a divergência política entre o deputado federal e o PL se instalou e se tornou aguda de forma rápida. “Transcorreram apenas 7 dias entre a filiação de Jair Messias Bolsonaro e a comunicação ao parlamentar de que sua permanência na legenda causaria constrangimento insustentável”, disse.

