TSE avalia unificar horário de votação em todo o país

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avalia editar uma portaria para unificar os horários de votação em todo o país. A portaria, que ainda precisa ser pacificada pelos sete ministros da Corte Eleitoral, prevê que o fim dos fusos horários no dia do pleito comece a valer já em 2022. A informação é do site Poder 360.

Atualmente as acontecem das 8h às 17h seguindo os horários locais de cada região. O projeto prevê a unificação das eleições por meio do horário de Brasília. Um dos objetivos da mudança é evitar teorias conspiratórias deflagradas por grupos ligados ao bolsonarismo e à extrema direita.

