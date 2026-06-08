TSE deve confirmar suspensão de pesquisa que apontava queda de Flávio Bolsonaro, avalia entorno de Nunes Marques

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve analisar nos próximos dias a decisão liminar que suspendeu a divulgação de uma pesquisa eleitoral que apontava uma queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizada pelo instituto AtlasIntel. Segundo a avaliação de interlocutores do presidente da corte, ministro Kassio Nunes Marques, há maioria entre os integrantes do tribunal para confirmar a medida.

De acordo com fontes ligadas ao tribunal ouvidas pela coluna do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, a expectativa é que o tema seja levado ao plenário ainda nesta terça-feira (9), consolidando o entendimento adotado pelo ministro ao conceder a liminar.

A suspensão foi solicitada pelo Partido Liberal (PL), legenda de Jair Bolsonaro, que questionou a metodologia utilizada no levantamento. O partido alegou que algumas perguntas teriam direcionado as respostas dos entrevistados após a divulgação de um áudio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Nos bastidores do tribunal, a avaliação é que o impacto prático da decisão seja limitado, uma vez que a pesquisa já havia sido divulgada antes da suspensão. Ainda assim, integrantes da corte consideram que o julgamento poderá estabelecer parâmetros relevantes para a atuação dos institutos de pesquisa durante o processo eleitoral de 2026, marcado por expectativas de forte polarização e disputa acirrada.

A preocupação de magistrados e técnicos é garantir que levantamentos eleitorais observem padrões metodológicos consolidados, preservando a confiabilidade das pesquisas e evitando questionamentos sobre a formulação de perguntas ou a apresentação de conteúdos capazes de influenciar as respostas.

Ao fundamentar a decisão liminar, Nunes Marques afirmou que existem elementos que apontam para possível indução dos entrevistados, citando, entre outros aspectos, a utilização de áudio relacionado à investigação sobre o Banco Master. O ministro destacou ainda que a suspensão da divulgação não representa um julgamento definitivo sobre a regularidade do levantamento.

Na decisão, o magistrado também observou que outras 27 pesquisas realizadas anteriormente pela AtlasIntel não apresentaram questionários com conteúdo semelhante ao do estudo contestado, nem utilizaram recursos como a veiculação de áudio aos entrevistados.

Em nota, a AtlasIntel afirmou respeitar a decisão da Justiça Eleitoral e negou qualquer manipulação dos resultados. O instituto declarou que está colaborando com as autoridades e fornecendo todas as informações solicitadas sobre a metodologia empregada.

“A empresa mantém absoluto respeito às instituições e está colaborando integralmente com a Justiça Eleitoral, fornecendo todos os esclarecimentos e informações metodológicas solicitados sobre o estudo. Estamos tranquilos e confiantes de que a situação será devidamente esclarecida a partir da análise técnica dos fatos e da metodologia empregada e confiamos no colegiado do TSE para afirmar a robustez técnica e a legalidade do estudo”, destacou a AtlasIntel no texto.