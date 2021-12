TSE divulga nova urna eletrônica que será usada a partir das eleições de 2022

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou as novas urnas eletrônicas que começaram a ser produzidas no Brasil em novembro deste ano e serão usadas nas eleições do ano que vem. De acordo com o TSE, são 225 mil novos equipamentos mais modernos.

As novas máquinas estão sendo produzidas pela empresa Positivo Tecnologia, que ganhou o processo de licitação, e as urnas são do modelo UE2020, trazendo um novo design, informou O Globo.

“Houve uma evolução muito grande em termos de arquitetura. Essa urna conta com terminal de mesários sensível ao toque, a bateria foi alterada para melhor. Nossa expectativa é que, por ter um custo de conservação muito menor que os modelos anteriores, a urna se pague diante do maior investimento financeiro feito pelo Tribunal”, declarou o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo.

Para cada urna, o TSE pagou 985,50 dólares por unidade da nova urna eletrônica, quando o dólar estava em R$ 4,1837. Apesar da fábrica da Positivo ser no Brasil, a maioria dos componentes eletrônicos do equipamento é importado.

Segundo Rafael Azevedo, a bateria da máquina não precisa de recarga, uma vez que acompanha toda a vida útil da urna, diminuindo os custos de manutenção.

As urnas eletrônicas também passam a usar pen drives como mídias de aplicação, o que facilita a logística, segundo o tribunal, que destaca também que o processador é mais rápido e o teclado possui duplo fator de contato, permitindo detectar erros em caso de mau contato ou curto-circuito na tecla.

