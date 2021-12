TSE divulga resultado da licitação para produção de urnas eletrônicas

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A empresa Positivo Tecnologia, do Paraná, venceu o processo de licitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e irá fabricar as urnas eletrônicas para as eleições de 2024.

Segundo o TSE, o contrato foi no valor de R$ 1.179.662.728,72 para produção de 176 mil urnas. O resultado da licitação foi anunciado em 27 de dezembro.

O contrato também engloba o fornecimento de peças de reposição das urnas modelo UE 2022, desenvolvimento dos equipamentos e do software básico, garantia das máquinas fabricadas, mídias de aplicação e de resultado, elaboração do projeto para a embalagem das urnas, documentos técnicos de especificação e treinamento.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE