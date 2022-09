TSE diz que emissoras não são obrigadas a seguir regras para sabatinas

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pôs fim aos questionamentos das candidaturas à Presidência sobre a organização das sabatinas promovidas por veículos de comunicação. Nesta quinta-feira (15) a Corte negou o pedido de candidatos exigindo que as emissoras de TV usem critérios para o sorteio para as sabatinas.

O TSE determinou que tais regras, que garantem maior isonomia e imparcialidade, valem apenas para a organização de debates.

No início de setembro, a campanha do ex-presidente Lula (PT) entrou com uma representação no TSE contra a TV Record, alegando que a emissora não sorteou e escolheu arbitrariamente as datas das entrevistas, programadas para acontecer entre os dias 23 e 28 de setembro.

A candidata Soraya Thronicke (União Brasil) teve dois pedidos negados pelo TSE. O primeiro foi por reivindicar participação na sabatina do Jornal Nacional, realizada em agosto. À época, a campanha alegou que houve um tratamento privilegiado dado aos quatros presidenciáveis entrevistados e ela, que aparece em quinta lugar nas pesquisas, teria sido preterida.

O segundo pedido foi contra a TV Record, onde questionava a data das entrevistas, feita de acordo com a ordem de colocação dos candidatos em pesquisas eleitorais. Neste caso, a presidenciável do União iria ser a última a ser questionada.

