TSE e Ministério Público recebem Instituto Marielle Franco para falar sobre violência política de gênero e raça

247 - A diretora do Instituto Marielle Franco, Anielle Franco, representantes da organização e parlamentares negras se reuniram nesta quinta (9), em Brasília, com a ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Maria Claudia Bucchianeri e com o subprocurador-geral da República Carlos Vilhena, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Participantes do encontro relatam que a ministra do TSE se comprometeu a avançar com a criação de uma comissão de combate à violência política, além da adequação e criação de canais de denúncia específicos para combater a violência política de gênero e raça.

O subprocurador-geral Carlos Vilhena, por sua vez, falou em garantir a interlocução com instâncias do Ministério Público Federal para adotar sugestões feitas pelo instituto.

