TSE eleva número de ministros responsáveis pela análise de ações contra campanhas

Sputnik Brasil - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou nesta segunda-feira (17) um reforço no número de ministros responsáveis por analisar ações protocoladas contra propagandas eleitorais durante o segundo turno das eleições.

O número de ministros responsáveis pela análise subiu de três para cinco. Segundo o tribunal, a medida se deu por conta do volume excepcional de processos referentes à propaganda eleitoral.

A partir desta segunda-feira, a ministra Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, e o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, passam a compor o grupo responsável pela análise junto com os ministros Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça e a jurista Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro.

O combate às notícias falsas e distorção de informações têm sido um dos maiores desafios do TSE nestas eleições. Na tarde desta segunda-feira, o tribunal informou que foram retiradas do ar duas propagandas eleitorais veiculadas na televisão, uma de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outra de Jair Bolsonaro (PL).

Uma das peças foi suspensa por decisão de Moraes, que ordenou a suspensão da propaganda veiculada pela campanha de Bolsonaro que acusava Lula de "mostrar desprezo" pela vida dos brasileiros. A peça veiculava uma fala de Lula descontextualizada sobre a pandemia, dada em maio de 2020.

A outra peça consistia em duas inserções de 30 segundos nas quais a campanha de Lula acusava Bolsonaro de defender o aborto, armar a milícia, praticar corrupção e questionava se Bolsonaro tem "uma família ou uma quadrilha".

