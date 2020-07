TSE entra na mira de bolsonaristas ao discutir cassação de políticos por "abuso de poder religioso"

Segundo aliados de Jair Bolsonaro e defensores do conservadorismo, que possuem uma de suas principais bases eleitorais junto a igrejas evangélicas e neopentecostais, o TSE estaria promovendo o "ativismo judicial" com o fim de realizar uma “caça às bruxas” edit

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entrou na mira das milícias virtuais ligadas à extrema direita por abrir, na semana passada uma discussão sobre o abuso do poder religioso como motivo para cassação de mandatos políticos. Segundo aliados de Jair Bolsonaro e defensores do conservadorismo, o TSE estaria promovendo uma “caça às bruxas”. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

“A imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral, dada a ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade”, disse o ministro do TSE Edson Fachin no julgamento de um caso envolvendo a vereadora de Luziânia (GO) Valdirene Tavares (Republicanos). Valdirene é pastora da igreja Assembleia de Deus e é acusada se usar esta condição para influenciar o voto de fiéis em torno da sua candidatura.

Apesar de ter votado contra a cassação da parlamentar por falta de provas, Fachin defendeu a necessidade da separação entre religião e Estado de forma a assegurar a livre escolha do eleitorado. Para a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), ao pautar a discussão Fachin estaria praticando “ativismo judicial”.

“Fachin propôs ao TSE a hipótese de cassação de mandato por ‘abuso de poder religioso’. Problema: a lei fala em abuso de poder econômico ou político. Um tribunal não pode, por ativismo, criar a nova hipótese. Mais uma brecha para perseguição ilegal de religiosos e conservadores?”, postou Carla Zambelli no Twitter.

