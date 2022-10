TSE manda Latino e Bolsonaro removerem publicação com fake news contra Lula

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o cantor bolsonarista Latino e o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), removam conteúdo publicado nas redes sociais com fake news que atribui ao ex-presidente Lula (PT) a implementação de banheiro unissex nas escolas.

Moraes manda que Bolsonaro retire do ar trecho de uma transmissão ao vivo no Youtube, em que afirma que “o PT não teria compromisso nenhum com a família e que defende o banheiro unissex nas escolas”, diz trecho de reportagem do jornal O Globo.

No caso de Latino, a decisão de Moraes é que o cantor exclua uma publicação no Twitter com uma imagem em que ele fazia as mesmas insinuações que Bolsonaro, de que Lula defenderia o banheiro unissex.

O presidente do TSE ressaltou que a legislação eleitoral visa punir excessos dos candidatos, como atentados contra a democracia e divulgação de notícias sabidamente inverídicas.

