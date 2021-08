TSE manda redes sociais suspenderem pagamento a canais de Bolsonaro, seus filhos e outros propagadores de fake news

247 - O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Felipe Salomão, identificou uma lista de canais envolvidos com a divulgação de notícias falsas. Dentre os perfis ligados à propagação de desinformação, estão o de Jair Bolsonaro, de seus filhos Carlos (Republicanos-RJ), Flávio (Patriota-RJ) e Eduardo (PSL-SP), assim como os de outros quatro deputados federais e influenciadores bolsonaristas.

A partir da descoberta, no âmbito do inquérito administrativo instalado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Salomão determinou nesta segunda-feira (16) que as redes sociais YouTube, Twitch.TV, Twitter, Instagram e Facebook suspendam imediatamente as monetizações dos conteúdos publicados pelas pessoas e páginas indiciadas na investigação.

Salomão determinou ainda a imediata suspensão de pagamentos às transmissões ao vivo, como as realizadas semanalmente por Bolsonaro, informa O Estado de S.Paulo.



