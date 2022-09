TSE nega pedido para remover propaganda que chama Bolsonaro de 'tchutchuca'

Ministro aponta que ‘o texto da mensagem reproduzida está mais próximo do legítimo exercício de crítica, ainda que ácida e dura’ edit

Carta Capital - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Paulo Sanseverino negou, nesta quarta-feira 28, o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para suspender uma propaganda eleitoral do PT que chama o ex-capitão de “tchutchuca” e “mau militar”.

Na decisão, divulgada pelo jornal O Globo, o magistrado aponta que “o texto da mensagem [do PT] reproduzida está mais próximo do legítimo exercício de crítica, ainda que ácida e dura”. Segundo ele, a peça não ultrapassou as regras da Justiça Eleitoral.

Sanseverino ainda anota que a propaganda, “nos termos da jurisprudência do TSE, [está] albergada pelo exercício da liberdade de manifestação do pensamento”.

