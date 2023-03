TSE pede a Moraes autorização para colher depoimento de Anderson Torres

Corregedor-geral da Justiça Eleitoral quer saber mais informações sobre a participação do ex-ministro Anderson Torres em uma live de Bolsonaro em que o ex-mandatário ataca as urnas edit

247 - O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para colher depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres no caso de uma live em que Jair Bolsonaro ataca o sistema eleitoral.

“A transmissão referida ocorreu no dia 29/07/2021, e, nela, o então Presidente da República, usa o documento para sustentar que houve fraude no sistema eletrônico de votação e interesse do Tribunal Superior Eleitoral em obstar a auditabilidade. Na ocasião, estavam presentes, e participaram com falas, Anderson Gustavo Torres, Ministro da Justiça e Segurança Pública, e Eduardo Gomes da Silva, assessor da Presidência da República”, diz Gonçalves no pedido.

Ele faz referência ao suposto vazamento de um inquérito da Polícia Federal, que, segundo Bolsonaro, teria permitido a hackers acessarem “diversos códigos-fontes” das urnas eletrônicas.

Gonçalves designou o dia 16 de março, às 10h, para o depoimento. Além de Torres, também serão ouvidos Eduardo Gomes da Silva, coronel reformado e ex-assessor da Presidência, Ivo de Carvalho Peixinho e Mateus de Castro Polastro, servidores da PF.

Ele ainda requer informações, dentro do prazo de 3 dias, ao atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre o evento.

