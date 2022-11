TSE pede explicações à coligação de Lula sobre irregularidades em gastos de campanha

Vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, deu prazo de três dias para que o presidente eleito Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, esclareçam as supostas irregularidades edit

Conjur - O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski, deu prazo de três dias para que o presidente eleito Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, apresentem esclarecimentos sobre irregularidades encontradas nas contas da campanha.

As inconsistências foram encontradas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias. No relatório apresentado ao ministro Ricardo Lewandowski foram encontradas duplicidades e gastos com passagens aéreas no montante de R$ 24 mil e de hospedagens no total de R$ 3,8 mil.

"Foram realizadas despesas com transporte e deslocamento para as quais se constatou o pagamento de passagens na mesma data, para o mesmo passageiro, em trechos incompatíveis, caracterizando o pagamento de despesas em duplicidade", diz um trecho do relatório.

Os auditores do TSE também questionam o pagamento de R$ 70 mil para divulgar uma publicação contra Jair Bolsonaro nas redes sociais. A Justiça Eleitoral veta o impulsionamento de propagandas contra adversários. Outro ponto questionado é o gasto de R$ 121 mil com impulsionamento de publicidade no Facebook.

Questionada pelo Estado de S.Paulo, a campanha de Lula informou que irá enviar a documentação solicitada dentro do prazo.

