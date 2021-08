TSE pode incluir live de Bolsonaro sobre supostas fraudes nas urnas no inquérito das fake news

Revista Fórum - Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vão discutir na próxima semana se a live em que o presidente Jair Bolsonaro faz alegações falsas sobre a ocorrência de fraude eleitoral nas urnas em 2014 e 2018 será incluída no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de ter feito uma forte discurso prometendo “provas”, o mandatário chegou a admitir que não as tinha.

Segundo informações do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, os ministros Luis Felipe Salomão, corregedor do TSE, e Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, vão debater se as acusações feitas por Bolsonaro sobre supostas fraudes se encaixam nas investigações.

Salomão deu até segunda-feira para Bolsonaro apresentar provas das suas alegações – o que não deve ocorrer. A conversa com Moraes deve ocorrer depois dessa data.

