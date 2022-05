TSE rejeita consulta de Eduardo Bolsonaro sobre exigência do comprovante de vacina contra Covid nas eleições

Relator do caso na Corte, ministro Ricardo Lewandowski, observou que eventuais normas específicas sobre o assunto “serão editadas oportunamente” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou por unanimidade uma consulta feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para saber se a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 nos locais de votação será obrigatória ou não.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a área técnica do TSE já havia recomendado que a consulta solicitada por Eduardo Bolsonaro fosse rejeitada, uma vez que os questionamentos feitos por ele tratavam de assuntos administrativos e não eleitorais, o que impediria a análise do tema pela Corte.

Em seu voto, o relator do Caso na Corte, ministro Ricardo Lewandowski, observou que o cenário epidemiológico “impede respostas objetivas e uniformes no momento” e que eventuais normas específicas sobre o assunto “serão editadas oportunamente”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O voto de Lewandowski foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin [presidente do TSE], Alexandre de Moraes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE