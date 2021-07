TSE tem novas provas e quer ouvir Bolsonaro sobre disparo de fake news

A intimação do presidente deve ocorrer já em agosto, assim que o tribunal retornar do recesso e analisar os documentos edit

Carta Capital - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve intimar o presidente Jair Bolsonaro para que ele se manifeste sobre novas provas incluídas no processo que pode levar à cassação da sua chapa.

As provas indicam uma participação do presidente em uma rede de disparos de fake news nas eleições de 2018. A informação é do portal UOL.

As evidências foram colhidas em outro inquérito, que apura atos antidemocráticos. O compartilhamento com o TSE foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira 14.

