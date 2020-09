TST julga dissídio coletivo da greve dos Correios nesta segunda-feira

Ana Karolinne Rodrigues, Metrópoles - O Tribunal Superior do Trabalho ( TST ) julga, nesta segunda-feira (21/9), o dissídio coletivo da greve dos Correios . A sessão teve início às 13h30 e é transmitida, em tempo real, pelo canal do TST no YouTube . O julgamento ocorre após a audiência de conciliação entre os Correios e os trabalhadores da empresa pública terminar, sem acordo, no último dia 11.

Deflagrada há mais de um mês, a paralisação tem gerado transtornos, tendo em vista que os serviços da empresa são amplamente utilizados durante a pandemia do novo coronavírus . Com a greve, muitos notaram atrasos nos envios de encomendas e boletos.

A empresária Ana Paula Gaudino, 38 anos, comprou um presente na expectativa de chegar a tempo do aniversário da sobrinha, no próximo domingo (27/9). “Só que os Correios informaram que tentaram entregar na minha casa, mas o porteiro não recebeu, sendo que não tem nada na portaria. Aí, apareceu no site que eu que tinha de retirar”, afirmou.

