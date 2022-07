Tsunami de amor ao Brasil pode eleger Lula e nos livrar da horda maligna que destrói o País, diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel, do Jornalistas pela Democracia, avaliou o fortalecimento da campanha presidencial do ex-presidente Lula, que nesta segunda-feira (11) recebeu o apoio da cantora Anitta.

Segundo Hilde, todas as pessoas com consciência do mal que Bolsonaro faz ao país estão aderindo a Lula. "São os lulistas de primeira viagem, que, mesmo não sendo petistas, e alguns sendo críticos a Lula, fazem questão de votar nele, como única alternativa para o bem do Brasil", afirmou.

"É uma onda forte, um tsunami de amor ao Brasil, ao povo brasileiro e ao Estado que, todos juntos, os de agora e os de antes, ajudamos a construir, e essa horda maligna que se instalou no Planalto se empenha em exterminar. É a força do amor à Pátria arrebatando todos nós", acrescentou a jornalista.

