Tucanos passam vexame com machismo em lançamento de chapa Tebet-Gabrilli: "Bonitas, se produziram"

247 - Velhos políticos tucanos passaram vexame com machismo em lançamento de chapa Simone Tebet-Mara Gabrilli, mostra reportagem do portal O Antagonista . O senador José Serra comentou o visual das duas: “Elas estão bonitas hoje. Se produziram. Eu presto atenção. O Tasso [Jereissati] presta também”.

Já o senador Jereissati disse que a economista Elena Landau, coordenadora do plano de governo na área econômica, “é meio rebelde, mas a gente controla”. E ainda afirmou que só a “docilidade” das mulheres pode “unir esse país”.

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, fez piada e disse que seria preciso uma cota de 20% para homens na campanha de ambas. E o presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou: “Sei como é difícil para nós, homens, que fomos criados para não ter esse romantismo e gentileza, falar de amor. As mulheres sabem falar de amor”.

