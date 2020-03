Tuíte de Carlos Bolsonaro foi provocação ao general Ramos

247 - Carlos Bolsonaro publicou neste domingo (8) uma mensagem na qual disse que “é visível que o presidente está sendo propositalmente isolado e blindado por imbecis com ego maior que a cara”.

Em sua linguagem característica, Carlos escreveu também que "cagam para o Brasil. Graças a Deus e para o bem de nosso país os avanços sobrepõem os vis. É uma luta inglória!".

Segundo a coluna Painel da Folha de S.Paulo,integrantes do chamado núcleo ideológico do governo têm reclamado da atuação do general Ramos, que seria benevolente demais com o Congresso.

Nesse núcleo há insatisfação por Bolsonaro ter sido obrigado a ceder no acordo com os deputados por conta do acerto costurado por Ramos antes do Carnaval.