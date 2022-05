TV Piauí, ligada ao ministro da Casa Civil, mantém funcionários pagos pelo Senado e sócios investigados pelo MPF

Apoie o 247

247 - A TV Piauí, ligada ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas) tem em seu quadro de funcionários jornalistas pagos pelo Senado e sócios denunciados por fraudes em órgãos de trânsito de diversos estados do Brasil. A TV Piauí que funciona como web TV, possui um noticiário focado em “ataques, denúncias e fake news contra o Governo do Piauí e os pré-candidatos do PT”, ressalta a reportagem do site Portal do Sertão.

“Funcionários da empresa, como o jornalista Dânio Sousa e o apresentador Rafael Dias, recebem dinheiro como servidores comissionados do gabinete da senadora Eliane Nogueira (Progressistas)”, destaca o texto. Eliane é mãe de Ciro Nogueira e ocupava a primeira suplência do mandato do filho quando ele foi nomeado ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, no ano passado. Uma das âncoras da TV Piauí, Samantha Cavalca, é apontada como uma das principais assessoras de Ciro Nogueira.

A reportagem destaca, ainda, que “as principais irregularidades envolvendo o portal e TV Piauí, porém, estão na sua composição societária. Uma das proprietárias do portal é a empresa Tecnobank Tecnologia, do advogado e empresário paranaense Carlos Alberto Santana. Ligadíssimo ao grupo político liderado por Ciro Nogueira, Carlos Alberto Santana acumula dezenas de acusações de fraudes, participação em esquemas de desvio de recursos e outras irregularidades por todo o país”.

Santana é alvo de várias denúncias, incluindo o envolvimento em um esquema de cartel operado pela Tecnobank Tecnologia em diversos órgãos estaduais de trânsito, como o Detran de São Paulo (Detran-SP) e o Detran de Pernambuco (Detran-PE). Um parecer do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) apontou que o esquema irregular teria movimentado cerca de R$ 500 milhões apenas em São Paulo.

