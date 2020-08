Twitter suspende conta ‘reserva’ da bolsonarista Sara Girimini que divulgou dados de criança vítima de violência sexual

247 - O Twitter suspendeu nesta quarta, 19, a segunda conta da extremista Sara Giromini (Sara Winter) na plataforma, depois da divulgação de dados da menina que foi vítima de violência sexual no Espírito Santo.

A extremista seguidora de air Bolsonaro estava utilizando a conta secundária após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenar o bloqueio do seu perfil principal nas redes sociais no inquérito que apura ameaças, ofensas e ‘fake news’ contra a suprema corte.

No último domingo, a bolsonarista usou esse perfil reserva para convocar manifestantes fanáticos para a porta do hospital em Recife onde a criança de dez anos passou por uma cirurgia para abortar a gravidez que resultou do estupro. Sara tornou público o nome da criança, informação que é protegida por sigilo garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), informa o Estadão.

O Youtube e o Instagram também puniram a bolsonarista Sara Giromini. Ela também foi alvo nesta quarta-feira de ação civil do Ministério Público do Espírito Santo, que a acusa de adotar postura ‘político-sensacionalista’ para expôr ‘a triste condição da criança de apenas dez anos de idade’, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com o O MP, Sara Giromini violou também o Marco Civil da Internet ao dar publicidade a dados pessoais de uma criança nas redes sociais e a Constituição Federal, que garante o direito à integridade da pessoa humana.

